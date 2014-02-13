Ожидаются сильные дожди, гроза и туман.

Сегодня, 12 сентября, в Ленобласти объявили штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В западных районах региона, начиная с 12-15 часов дня, пройдут ливни и прогремят грозы. В некоторых местах возможен сильный туман.

Сотрудники МЧС рекомендуют местным жителям и туристам Ленобласти воздержаться от проведения времени в акваториях региона. Специалисты предупреждают о повышенной опасности на дорогах и на на железнодорожных путях.

Ранее на Piter.tv сообщили, что гроза и туман придут в Петербург в воскресенье.

Фото: Pexels