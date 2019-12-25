Ленобласть отправила третью партию гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Ранее было отправлено 25 тонн гуманитарной помощи.

Жители Ленинградской области продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Сегодня из Гатчины отправился еще один автомобиль с собранной "гуманитаркой". Нуждающимся передадут средства личной гигиены, теплую одежду, молоко и сухие смеси для детей, постельное белье и детские игрушки общим весом 10 тонн.

Ранее уже собрали и отвезли две партии. Сбор продолжается. Вероятно, следующая партия будет с медикаментами.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти