Подпорожский район Ленобласти перевели в "желтую" зону

В "желтой" зоне также находятся еще 8 районов.

Подпорожский район Ленобласти перевели из "красной" в "желтую" зону по коронавирусу. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.

На данный момент в "красной" зоне остаются Выборгский, Гатчинский, Тихвинский и Киришский район. В "желтой" — Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский, Сланцевский, Тосненский районы. Наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка сложилась в районах "зеленой" зоны — Волховском, Волосовском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Сосновом Бору.

За последние сутки в регионе зафиксировали 94 новых случая заражения коронавирусом. 82 выздоровели, 14 умерли. На данный момент COVID-19 в области болеют 1621 человек.

Фото: Piter.TV