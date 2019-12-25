В Ленобласти у петербуржца при себе нашли почти килограмм мефедрона

В Ленинградской области полицейскими из незаконного оборота изъято более 1 килограмма запрещенного вещества. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.
По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан 26-летний петербуржец. При проведении личного досмотра обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета с неизвестным веществом бежевого цвета, один из которых был спрятан в спортивную сумку. Также при нем обнаружены весы и пакетики для расфасовки. Согласно экспертизе, это был мефедрон, массой более 984 граммов.
Было установлено, что петербуржец планировал распространить синтетический наркотик в Новгородской области. На данной территории петербургскими транспортными полицейскими изъято 53 пакетика с мефедроном, массой более 81 грамма.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".
Также выяснилось, что молодой человек ранее судим за хищение чужого имущества.
Ранее четверо петербуржцев получили 63 года лишения свободы за распространение наркотиков.
Фото: СПб ЛУ МВД России на транспорте
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