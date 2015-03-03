Четверо петербуржцев получили 63 года лишения свободы за распространение наркотиков

Самый большой срок у одного из осужденных – 22 года лишения свободы.

Более 60 лет на четверых получили участники организованной преступной группы, распространявшей наркотики в Петербурге. Об этом рассказали в прокуратуре Калининского района.

В суде установлено, что в период с марта 2020 года по март 2022 года участники организованной преступной группы (трое мужчин и одна женщина) через интернет-магазин в одном из мессенджеров распространяли наркотические средства и психотропные вещества в тайниках, оборудованных в различных районах Петербурга.

Запрещенные вещества перевозились в автомобиле одного из осужденных, а также располагались в арендованном гараже на территории Калининского района Петербурга.

К. назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Н. – 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Ш. – 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, И. – 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Недавно в Металлострое задержали мужчину. При себе у него было 100 граммов метадона.

Фото: Piter.tv