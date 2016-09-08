  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дети до 18 лет 1 июня смогут посетить Ленинградский зоопарк бесплатно
Сегодня, 12:45
165
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дети до 18 лет 1 июня смогут посетить Ленинградский зоопарк бесплатно

0 0

Мероприятие посвящено Дню защиты детей.

В честь Дня защиты детей в Ленинградском зоопарке будет бесплатное посещение для детей до 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба зверинца.

Петербуржцев и гостей города приглашают на открытие фестиваля летних каникул "ЗоопарКниг"! Мероприятие посвящено Дню защиты детей. Именно поэтому, по традиции, 1 июня вход для детей до 18 лет БЕСПЛАТНЫЙ.

Для детей подготовлена обширная программа: кормления животных, мастер-классы, игры и викторины.

Фото: ВКонтакте/ Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии