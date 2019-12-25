В 2024 году порядка 1,5 тысяч петербуржцев с гепатитом C получат бесплатное лечение новейшими противовирусными препаратами

В рамках программы уже пролечено 513 пациентов с гепатитом C, а до конца года терапию получат ещё 922 человека.

В Санкт-Петербурге в рамках диспансеризации можно пройти тестирование на вирус гепатита C, а при его обнаружении — получить бесплатное лечение на любой стадии заболевания. Это включает и ранние стадии, когда симптомы ещё не проявляются. Программа была запущена в конце лета, рассказали в Смольном.

Благодаря применению современных противовирусных препаратов, гепатит C теперь может быть полностью излечен, и пациенты полностью выздоравливают. В городе активно ведётся работа по модернизации медицинских учреждений, включая строительство новых стационаров и обновление поликлиник, что позволило Петербургу стать одним из лидеров в России по техническому оснащению больниц.

В рамках программы уже пролечено 513 пациентов с гепатитом C, а до конца года терапию получат ещё 922 человека. Лечение проводится амбулаторно и финансируется за счёт федерального и городского бюджетов.

Фото: Смольный