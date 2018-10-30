Петербургские депутаты предложили упростить лечение для носителей ВИЧ и туберкулёза без городской прописки

Несмотря на благие намерения, инициатива вызвала серьёзные опасения у петербургских медиков.

Законодательное собрание Петербурга подготовило федеральную инициативу, направленную на изменение системы учёта пациентов с социально значимыми заболеваниями. Новый законопроект предлагает официально фиксировать в федеральных регистрах не только место постоянной регистрации (прописку), но и место фактического проживания человека, пишет "Вечерний Санкт-Петрербург".

По мнению авторов документа, это нововведение должно упростить доступ к жизненно важной терапии для граждан, которые живут и работают вдали от официальной прописки. В первую очередь изменения коснутся людей с диагнозами ВИЧ, туберкулёз, а также пациентов с онкологическими заболеваниями кроветворной системы, гемофилией и рассеянным склерозом.

Несмотря на благие намерения, инициатива вызвала серьёзные опасения у петербургских медиков. Представители городского Центра СПИД опасаются неконтролируемого наплыва иногородних пациентов. Они отмечают, что в Петербурге лучшая диагностика и стопроцентное обеспечение современными препаратами, поэтому нагрузка на бюджет города может стать критической.

Сторонники законопроекта предлагают решать проблему возросшей нагрузки за счёт дополнительного финансирования из федерального бюджета, расширения мощностей больниц и усиления кадрового состава медицинских учреждений.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти около 43 тысяч медиков получают спецвыплату от СФР.

Фото: Piter.TV