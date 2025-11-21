Около 500 лебедей сделали остановку на поле под Волосово

Для большинства пернатых гостей ленинградские земли служат лишь транзитным маршрутом, идущим из северных регионов, тундры и лесотундры.

Завершаются осенние перелеты птиц через Ленобласть. В Волосовском районе, в одном из сельскохозяйственных полей, собралась внушительная группа примерно из 500 лебедей-кликунов, направляющихся на юг. Местные жители сообщают, что птицы обосновались здесь уже несколько недель назад и каждый день их численность растет, уточнил биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале.

Вероятно, эта популяция останется здесь вплоть до первых серьезных холодов: пищи достаточно, да и беспокойство отсутствует. Постоянно слышны характерные звуки переклички среди членов большой стаи — именно благодаря этому звуку птица получила свое название.

Для большинства пернатых гостей Ленинградские земли служат лишь транзитным маршрутом, идущим из северных регионов, тундры и лесотундры. Только небольшая часть кликунов предпочитает размножаться непосредственно в нашей местности. Отдохнув и набравшись сил, стая продолжит путешествие к своим привычным местам зимовки в Западной Европе.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре