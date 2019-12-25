На майские праздники в Выборг будут ходить дополнительные "Ласточки"

Дополнительные поезда будут курсировать 1-3, 8-10 мая.

Дополнительные пригородные поезда "Ласточки" будут курсировать между Петербургом и Выборгом в период майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Дополнительные поезда будут курсировать 1-3, 8-10 мая. Поезд № 7917 будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:30 и прибывать в Выборг в 12:45. Обратный поезд будет выезжать из Выборга в 18:26 и прибывать в город на Неве в 19:43.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и на интернет-сайте компании.

Из Петербурга на майские праздники запустят дополнительные поезда в шесть городов.

Фото: Piter.tv