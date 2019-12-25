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На майские праздники в Выборг будут ходить дополнительные "Ласточки"
Сегодня, 15:32
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nastya960

На майские праздники в Выборг будут ходить дополнительные "Ласточки"

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Дополнительные поезда будут курсировать 1-3, 8-10 мая.

Дополнительные пригородные поезда "Ласточки" будут курсировать между Петербургом и Выборгом в период майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Дополнительные поезда будут курсировать 1-3, 8-10 мая. Поезд № 7917 будет отправляться с Финляндского вокзала в 11:30 и прибывать в Выборг в 12:45. Обратный поезд будет выезжать из Выборга в 18:26 и прибывать в город на Неве в 19:43.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и на интернет-сайте компании.

Из Петербурга на майские праздники запустят дополнительные поезда в шесть городов.

Фото: Piter.tv

Теги: ласточки
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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