Первая "Ласточка" из Петербурга до Кузнечного отправилась в путь

Запуск электропоездов нового направления состоялся сегодня.

25 октября на Финляндском вокзале Петербурга торжественно открыли запуск новых "Ласточек" до Кузнечного. На открытие приехали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, начальство Октябрьской железной дороги и, конечно, петербуржцы, которые ждали новый маршрут.

Вместе с потенциальными пассажирами почетные гости прогулялись по вагону новой "Ласточки", опробовали комфортные кресла для долгой дороги, а также обменялись вопросами и ответами.

Губернатор области признался, что запущенный еще в 2015 году эксперимент с "Ласточками" удался, несмотря на споры. Пассажиропоток быстрых поездов с того года вырос на 23%, а новые электрички заступили уже на 10 маршрутов.

"Петербуржцы и жители области – это четверть всех пассажиров пригородных сообщений. Люди рублем голосуют за комфортность, а по цене мы разумный баланс нашли, поэтому "Ласточку" предпочитают все больше", – отметил Дрозденко.

Новая электричка, которая заменила стандартные поезда, действительно отвечает многим пассажирским запросам, начиная от удобных кресел и предлагаемых во время поездки еды и напитков, заканчивая системой климат-контроля и проведенной в вагонах сетью Wi-Fi, что позволяет скрасить время в дороге в гаджетах. Также "Ласточкам" добавили два вагона для большей пассажировместимости. Мест в семивагонной электричке будет 604, почти на 200 больше, чем в укороченных составах.

Также в области позаботились о других пассажирах, часто использующих пригородные сообщения. По словам Дрозденко, с 1 ноября начнут работать новая форма оплаты для льготных категорий населения. Они получат скидку 10% на пригородные поездки, а также облегченную форму билета. Такая форма предполагает выпуск билета с фотографией, чтобы льготникам не пришлось носить с собой необходимые для скидки документы.

"Плюс для студентов будет переход на абонентную форму получения билетов, что удобно", – добавил губернатор.

Михаил Москвин, зампред правительства области по строительству и жилищно-коммунальным услугам пообещал петербуржцам прибавление в семействе электричек до Кузнечного на следующий год. По его словам, "Ласточек" на это направление появится еще не менее трех. Также не исключены обсуждения новых направлений. У РЖД есть желание запустить электрички в Финляндию, рассказал Москвин, процесс переговоров уже идет.

Еще один проект анонсировал Александр Дрозденко. Губернатор рассказал, что в следующем году к 75-летию победы железная дорога запустит "Поезд победы". Рельсовый транспорт, который станет участником проекта, пройдет через несколько регионов России, в том числе, через некоторые города Ленобласти.

Первая "Ласточка" после торжественной церемонии отправилась в путь до Кузнечного в 11.26. На своем пути она сделает остановки в Девяткино, Токсово, на 69 км, в Сосново, Лосево, Громово и Приозерске.

Напомним, что из Петербурга электричка будет ходить ежедневно в 17.33 по будням и в 11.26 по выходным. Обратно отправляться она будет в 6.41 и 14.30 соответственно. Время в пути займет около двух часов.

А в ноябрьские праздники "Ласточки" до Волховстроя и Великого Новгорода будут курсировать сдвоенными составами.

Фото: Piter.TV