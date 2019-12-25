Дополнительные "Ласточки" запустят с 16 июля между Петербургом и Псковом

Из Петербурга электричка отправляется в 23:00.

Каждую пятницу в период с 16 июля по 27 августа две дополнительные "Ласточки" будут курсировать между Петербургом и Псковом. Об этом сообщила пресс-служба "РЖД".

Из Петербурга электричка отправляется в 23:00. Остановки – Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные. В пути "Ласточка" находится 3,5 часа.

Составы были добавлены из-за выросшего спроса на поездки.

Ранее стало известно, что "Ласточка" из Петербурга в Великий Новгород сократит время в пути на 55 минут.

Фото: Piter.TV