Жители Кудрово с боем отвоевали землю, незаконно захваченную предпринимателями

Конфликт произошел после того, как ночью на парковки у дома на Европейском, 16 были установлены ларьки. Уже под утро жители дома вышли на улицу с протестами, несмотря на коронавирус.

В среду, 15 апреля, под покровом ночи на Европейском проспекте, 16 в Кудрово произошел рейдерский захват земли. Четверо мужчин установили ларьки на территорию, предназначенную для парковочных мест, в том числе и инвалидных.

Примерно в три часа в окне я увидел, как автомобили, которые здесь были припаркованы, примерно восемь штук, они все одновременно уехали. Сначала первая половина... Здесь уехали машины с тротуара. Проехал большегруз с одним и ларьков. Он сюда заехал. Они поставили большегруз... Во второй раз я уже пытался им препятствовать. Но так как это была ночь, я был один против четверых мужчин, то они меня просто подвинули и поставили ларек. Павел Фатеев, свидетель

Уже на утро возмущенные местные жители вышли на улицу и стали требовать, что бы ларьки убрали. Они позвали на помощь местную администрацию. Представители власти выяснили, что эта земля находится под арестом, а ларьки установлены незаконно.

Они стоят в охранной зоне коммуникаций. Это канализация и электросети. Во-вторых, нарушаются инсоляции многоквартирного дома. И придомовая территория, и освещение. Ближе 20 метров от окон жилых помещений нельзя ставить НТО (нестационарный торговый объект — прим.ред.). В числе прочего, НТО нельзя ставить и на площадках для стоянки транспорта, хотя конечно больше ограничений. Дмитрий Кудинов, муниципальный депутат Заневского городского поселения

Владельцем является Аверин Сергей Александрович. Право собственности к нему перешло всего лишь два месяца назад. На данный земельный участок наложено обременение сервитут. Часть земельного участка площадью 1878 квадратных метров это зона размещения объектов. Валерий Иванов, директор муниципального казенного учреждения "Центр оказания услуг"

Основной владелец земли отказался давать нам комментарий. Конфискованное имущество владельцы смогут вернуть, выплатив затраты на транспортные расходы – не менее 50 000 рублей.

К обеду 15 апреля было принято решение арестовать имущество, однако владельцы ларьков "запугали" эвакуаторов. Спустя два часа разгневанные жители и представители власти схлестнулись в словесной перепалке с владельцами ларьков.

Землевладельцы считают, что вывоз незаконен и решение о демонтаже может принимать только суд.

Демонтаж любой собственности, даже если нет никакого документа от собственника, должен быть произведен на основании определенного решения, которое принимает администрация. Для принятия этого решения должна быть собрана комиссия, где собственника вызывают и спрашивают: "Ты почему, дорогой, поставил сюда павильон?". — "А вот потому!". — "Нет, ты не прав, мы это сносим, либо ты демонтируешь сам". И дается срок для демонтажа". Юлия Никузина, юрист, представляющий владельцев земли

На место прибыла полиция и потребовала документы на собственность, однако владельцы ничего не показали. Как сообщил нам свидетель, к вечеру владельцы участка "запугали" вторую бригаду со сварщиком и краном. Но уже ночью, через сутки после начала конфликта, все закончилось. Владельцы ларьков приварили "уши" и дали увезти ларьки представителям администрации.

Фото и видео: Piter.TV / Павел Фатеев