Из Петербурга в Калининград планируют запустить круизный лайнер вместимостью до 2,5 тыс. человек

Длительность перехода составит от 24 до 30 часов с ночевкой на борту.

Власти Калининградской области рассматривают возможность запуска морского пассажирского лайнера на линии Петербург — Калининград после завершения строительства терминала в городе Пионерский. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Планируется, что судно будет вмещать от 1500 до 2500 пассажиров. Длительность перехода составит от 24 до 30 часов с ночевкой на борту. На лайнере также предусмотрена перевозка автомобилей и вся необходимая инфраструктура для комфортного путешествия. Сроки реализации проекта напрямую зависят от готовности порта, который возводит Министерство транспорта РФ.

Губернатор отметил, что альтернативные способы сообщения между городами сейчас имеют свои ограничения: перелеты из Калининграда нестабильны и зависят от того, закрывают ли небо над Петербургом. По железной дороге курсируют два поезда в сутки, однако их составность невозможно увеличить. Проезд транзитом через Литву ограничен: по упрощенному проездному документу допускается не более 300 человек в одном составе, а литовская сторона отказывается согласовывать дополнительные рейсы или удлинение поездов.

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