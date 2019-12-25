За незаконную рыбалку на Ладожском озере мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы

Сейчас в Ленобласти идет нерест.

В акватории Ладожского озера пресечена незаконная добыча рыбы. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

Два жителя Ленобласти с помощью сети ловили рыбу в период нереста в акватории Ладожского озера. У браконьеров изъяли шесть лесковых сетей, лодку, незаконно добытую рыбу: щуку, леща и судака. Сумма причиненного ущерба составила 38 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В начале мая реки и озера Ленобласти очистили от браконьерских сетей.

Фото: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте