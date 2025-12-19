  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Для детей с инвалидностью и ОВЗ в Петербурге установили квоту в лагерях
Сегодня, 16:57
34
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Для детей с инвалидностью и ОВЗ в Петербурге установили квоту в лагерях

0 0

Документ закрепляет обязанности организаций отдыха и оздоровления по приему несовершеннолетних, относящихся к указанным категориям.

В Петербурге для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья установлена квота в размере 3% от общего числа мест в государственных организациях отдыха и оздоровления на 2026 год. Соответствующее постановление подписал 3 января губернатор Александр Беглов. 

Документ закрепляет обязанности организаций отдыха и оздоровления по приему несовершеннолетних, относящихся к указанным категориям, подчеркнули в Смольном. 

Ранее мы рассказывали о том, что в 2026 году в восьми районах Петербурга появятся центры для занятий адаптивным спортом. В прошлом году такие пространства заработали в шести районных Центрах спорта, физкультуры и здоровья. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дети, квота
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии