Для детей с инвалидностью и ОВЗ в Петербурге установили квоту в лагерях

В Петербурге для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья установлена квота в размере 3% от общего числа мест в государственных организациях отдыха и оздоровления на 2026 год. Соответствующее постановление подписал 3 января губернатор Александр Беглов.

Документ закрепляет обязанности организаций отдыха и оздоровления по приему несовершеннолетних, относящихся к указанным категориям, подчеркнули в Смольном.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2026 году в восьми районах Петербурга появятся центры для занятий адаптивным спортом. В прошлом году такие пространства заработали в шести районных Центрах спорта, физкультуры и здоровья.

Фото: Piter.TV