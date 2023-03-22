Петербуржцы получат квитанции за ЖКУ в новом формате

С 1 ноября платёжные документы станут с улучшенной структурой и удобным расположением информации.

Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга представил обновленный формат единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщает пресс-служба ЕИРЦ, с ноября жители города начнут получать квитанции нового образца, отличающиеся более простой и логичной структурой. QR-код для бескомиссионной оплаты сохранен в правом верхнем углу.

Документ стал более структурным — теперь вся ключевая информация расположена логично и последовательно. В верхней части указаны сумма к оплате, адрес и лицевой счёт, а также общие сведения о помещении и самом доме. Пресс-служба ЕИРЦ

Основные изменения коснулись визуального оформления: из документа убрали лишние линии и визуальные перегрузки, что сделало его более современным и удобным для восприятия. В нижней части квитанции размещены реквизиты всех поставщиков услуг в едином стандарте. По словам генерального директора АО "ЕИРЦ СПб" Дениса Шабарина, новая структура позволяет сразу понять, за что именно начислена сумма к оплате.

Фото: Telegram / ЕИРЦ