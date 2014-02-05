Петербуржцам сообщили о сбоях в личном кабинете ЕИРЦ из-за хакерской атаки

Личный кабинет ЕИРЦ СПб работает нестабильно.

Петербургский "ЕИРЦ СПб" предупредил жителей о возможных сбоях при входе в личный кабинет для передачи показаний счетчиков. Причиной стала DDoS-атака, зафиксированная 24 ноября. Источник: "Фонтанка".

В компании сообщили, что кибератака вызывает временные трудности с доступом и влияет на стабильность работы сервиса. Специалисты работают над восстановлением системы и принимают меры для защиты инфраструктуры.

В "ЕИРЦ СПб" добавили, что в период восстановления сервисов оплату услуг и передачу показаний можно осуществить через банки-партнеры, а также на официальном сайте в разделе "Оплата".

Накануне в Петербурге пятеро лжеремонтников получили реальные сроки лишения свободы.

Фото: freepik