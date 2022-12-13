"ЕИРЦ СПб" объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Сирии

Можно приносить бытовые принадлежности, перевязочные материалы, одежду, одеяла, постельные принадлежности, НЕскоропортящиеся продукты (рис, макароны, консервы, печенье, детское питание).

В центрах "ЕИРЦ СПб" объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей Сирии, пострадавших от землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба АО "ЕИРЦ CПб".

Принимая во внимание трагические последствия масштабного землетрясения на территории Сирийской Арабской Республики, Молодежный актив "ЕИРЦ СПб" объявляет сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Можно приносить бытовые принадлежности, перевязочные материалы, одежду, одеяла, постельные принадлежности, НЕскоропортящиеся продукты (рис, макароны, консервы, печенье, детское питание). Все вещи просят передавать строго без пакетов и коробок. Продукты должны быть не вскрытыми и в заводской упаковке.

Сбор помощи будет осуществляться до 20 февраля 2023 года во всех 68 Клиентских офисах "ЕИРЦ СПб" (офисы бывшего "ЕИРЦ Петроэлектросбыт").

Помощь будет передана в Почетное консульство Сирийской Арабской Республики (Санкт-Петербург, пр. Стачек, 57) для дальнейшей транспортировки. Ближайший рейс с гуманитарной помощью запланирован на 22 февраля.

Фото: Piter.tv