Курс биткоина на 14 ноября, последние новости: биткоин подорожал на 247 долларов

Курс биткоина на сегодня. По состоянию на 14 ноября курс биткоина составляет 6 589 долларов.

Новости рынка криптовалюты: падение курса биткоина замедлилось. Более того, по состоянию на 14 ноября, самая популярная криптовалюта в мире отыграла несколько позиций, потеряных за выходные. Так, утром вторника на мировых рынках биткоины продаются по 6 589 долларов. За сутки виртуальные деньги подросли в цене на 247 долларов. Впрочем, это не вернуло Bitcoin Classic на уровень, державшийся до выходных. Напомним, что тогда криптовалюта установила новый рекорд и побила планку в 7880 долларов за одну "монету".

На этом фоне продолжает дорожать молодой Bitcoin Cash. Курс малоизвестной в России валюты накануне поднялся до 1236 долларов. Сегодня утром, 14 ноября, он составляет 1223 долларов.

Отметим, что эксперты не считают, что падение классического биткоина продолжится. Многие связывают недавнее обрушение курса с действиями группы спекулянтов, которые стали продавать Bitcoin Classic и скупать Bitcoin Cash. А вот популярность второго типа криптовалюты точно будет расти. Cash дает более быстрое подтверждение переводов, что пользуется популярностью у значительной части поклонников криптовалют.

Фото: fxclub.org