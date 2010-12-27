Курс биткоина перевалил за 12 тысяч долларов

Во вторник, 5 декабря криптовалюта установила новый рекорд по стоимости , перевалив за отметку в 12 тысяч долларов, а капитализация валюты превысила 200 миллиардов долларов. Такие данные появились на портале Coinmarketcap.

Криптовалюта побила собственный рекорд. Во вторник, 5 декабря она перевалила за отметку в 12 тысяч долларов, а капитализация валюты превысила 200 миллиардов долларов.



Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на данные портала Coinmarketcap.



На пике курс биткоина достигал уровня 12 032 доллара, сейчас он существенно ниже.



По данным портала Coindesk, максимальное значение биткоина 5 декабря в ходе торгов составляло 11 859 долларов.



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