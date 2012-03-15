Курс биткоина, 20 декабря: эксперт предсказал нестабильность криптовалюты

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский считает, что курс биткоина в ближайшие дни так и не приобретет стабильность.

Биткоин продолжает лихорадить. За последние сутки курс самой популярной криптовалюты опустился на 10%. Сейчас его продают за 16 600 долларов, неделю назад стоимость биткоина превышала 20 000. Эксперт Дмитрий Голубовский считает, что падение может продолжится. Однако это не значит, что биткоины можно списывать со счетов во всемирной финансовой игре. Об этом опытный аналитик рассказал ФБА "Экономика сегодня".

Падение на 15% для биткоина - это ни о чем, бывали и больше. Текущий рост, который мы наблюдали весь год, шел на идее легализации в Южной Корее, Японии и других странах. В конце концов на нескольких площадках были запущены фьючерсы на биткоин, тем самым криптовалюта забралась на вершину признания, инвесторы признали его как классический финансовый инструмент. На этом новостной повод кончился, но рынком всегда движет идея. Даже если торгуются какие-то реальные ценности, то ими движет идея роста корпоративной прибыли, или прогноз по продажам. В случае с биткоином идея легализации свое отыграла, а новой пока нет. Возникла классическая ситуация безыдейного рынка, поэтому курс продолжит шарахаться до вброса новой мысли. Дмитрий Голубовский, эксперт

По мнению аналитика, биткоин точно продолжит движение. Пока что нельзя сказать, будет ли это падение или рост. Голубовский не ждет от биткоина стабильности и призывает к этому же поклонников криптовалюты.