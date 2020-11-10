Курс биткойна 4 декабря: стоимость снизилась на 18%

Стоимость биткойна на 4 декабря составила 42 000 долларов. Курс криптовалюты снизился на 15 484 долларов, что равно 18 процентов. На это указывают данные криптобиржи Binance.
Падение курса произошло ночью. К утру тенденция не остановилась, хотя темпы снизились. Кроме того, подешевели и другие криптовалюты. Курс Litecoin опустился на 24,96 процентов, Monero - на 18,7 процентов, Ethereum - почти на 15 процентов.
Ранее на Piter.tv сообщили, что Путин заявил, что криптовалюта очень нестабильна. Однако политик не исключил, что криптовалюта может стать расчетной единицей.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.