Курс биткойна 4 декабря: стоимость снизилась на 18%

Последний раз падение курса биткойна было в конце сентября. Тогда он стоил 45 080 долларов.

Стоимость биткойна на 4 декабря составила 42 000 долларов. Курс криптовалюты снизился на 15 484 долларов, что равно 18 процентов. На это указывают данные криптобиржи Binance.

Падение курса произошло ночью. К утру тенденция не остановилась, хотя темпы снизились. Кроме того, подешевели и другие криптовалюты. Курс Litecoin опустился на 24,96 процентов, Monero - на 18,7 процентов, Ethereum - почти на 15 процентов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Путин заявил, что криптовалюта очень нестабильна. Однако политик не исключил, что криптовалюта может стать расчетной единицей.

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