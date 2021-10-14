Глава РФ оценил будущее криптовалют.

Российский президент Владимир Путин заявил, что криптовалюта очень нестабильна. Такое мнение глава государства высказал во время общения американской журналисткой с телеканала CNBC. Однако политик не исключил, что криптовалюта может стать расчетной единицей. При этом на данный момент он уверен в преждевременности оплаты ей энергетических ресурсов. Глава РФ напомнил, что криптовалюта ничем не обеспечивается.

Пока об этом рано говорить. Для того чтобы переводить средства из одного места в другое ‒ да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока ещё это преждевременно. Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, криптовалюта имеет право на свое существование, а также на развитие. Россия продолжит следить за этим процессом. Сейчас рынок колеблется.

Путин допустил рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель.

Фото и видео: YouTube / Россия 24