  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:09
110
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин заявил, что криптовалюта очень нестабильна

0 0

Глава РФ оценил будущее криптовалют.

Российский президент Владимир Путин заявил, что криптовалюта очень нестабильна. Такое мнение глава государства высказал во время общения  американской журналисткой с телеканала CNBC. Однако политик не исключил, что криптовалюта может стать расчетной единицей. При этом на данный момент он уверен в преждевременности оплаты ей энергетических ресурсов. Глава РФ напомнил, что криптовалюта ничем не обеспечивается.

Пока об этом рано говорить. Для того чтобы переводить средства из одного места в другое ‒ да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока ещё это преждевременно.

Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, криптовалюта имеет право на свое существование, а также на развитие. Россия продолжит следить за этим процессом. Сейчас рынок колеблется.

Путин допустил рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

Теги: cnbc, владимир путин, криптовалюта, энергетика, энергетикп
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии