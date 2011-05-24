Путин допустил рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель

При этом российский лидер подчеркнул, что власти РФ не допустят резких скачков цен на нефтяном рынке.

Президент России Владимир Путин заявил, что стоимость нефти может вырасти до 100 долларов за баррель. Об этом он сказал в ходе своего выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Глава государства подчеркнул, что власти страны не допустят резких скачков цен на нефтяном рынке.

Вполне возможно. Сейчас она [нефть] растет в цене. Мы имеем в виду Россию <…> Мы делаем все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно. Владимир Путин, президент РФ

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE 13 октября торгуется в диапазоне от 82 до 83 долларов за баррель. В начале текущей недели ее стоимость поднималась выше 73 долларов за баррель. Эксперты отмечают, что это произошло впервые с мая 2019 года.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе спрос на нефть при любом сценарии декарбонизации экономик будет снижаться.

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