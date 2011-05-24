Путин допустил рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель

Президент России Владимир Путин заявил, что стоимость нефти может вырасти до 100 долларов за баррель. Об этом он сказал в ходе своего выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.
Глава государства подчеркнул, что власти страны не допустят резких скачков цен на нефтяном рынке.
Вполне возможно. Сейчас она [нефть] растет в цене. Мы имеем в виду Россию <…> Мы делаем все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно.
Владимир Путин, президент РФ
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE 13 октября торгуется в диапазоне от 82 до 83 долларов за баррель. В начале текущей недели ее стоимость поднималась выше 73 долларов за баррель. Эксперты отмечают, что это произошло впервые с мая 2019 года.
Ранее аналитики Международного энергетического агентства пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе спрос на нефть при любом сценарии декарбонизации экономик будет снижаться.
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