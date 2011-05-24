  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин допустил рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель
Сегодня, 16:44
109
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Путин допустил рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель

0 0

При этом российский лидер подчеркнул, что власти РФ не допустят резких скачков цен на нефтяном рынке.

Президент России Владимир Путин заявил, что стоимость нефти может вырасти до 100 долларов за баррель. Об этом он сказал в ходе своего выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Глава государства подчеркнул, что власти страны не допустят резких скачков цен на нефтяном рынке.

Вполне возможно. Сейчас она [нефть] растет в цене. Мы имеем в виду Россию <…> Мы делаем все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно.

Владимир Путин, президент РФ

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE 13 октября торгуется в диапазоне от 82 до 83 долларов за баррель. В начале текущей недели ее стоимость поднималась выше 73 долларов за баррель. Эксперты отмечают, что это произошло впервые с мая 2019 года.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе спрос на нефть при любом сценарии декарбонизации экономик будет снижаться. 

Видео:

Теги: владимир путин, рост цен на нефть, стоимость нефти
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Орлов Андрей
Сегодня 17:48

Eби тeлoк пoка дaют, а здecь дaют вcе: бeз дeнeг и oтнoшений, все aнoнимнo и бecплaтно------ http://lkdin.io/kissu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии