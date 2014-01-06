МЭА допускает, что к 2030 году стоимость нефти может упасть до 36 долларов за баррель

Пик потребления нефти может наступить после 2025 года при самом жестком исходе.

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе спрос на нефть при любом сценарии декарбонизции экономик будет снижаться. При самом жестком исходе пик потребления нефти в мире может наступить уже после 2025 года. Об этом говорится в докладе World Energy Outlook 2021, сообщает ТАСС.

По мнению экспертом, ситуация может развиваться по трем основным сценариям в зависимости от масштабов климатических реформ. Умеренный прогноз подразумевает, что правительства стран будут придерживаться консервативных стратегий, а также, что не все климатические цели к 2050 году будут достигнуты. По этой причине в 2030 годах мировой спрос на нефть достигнет пика в 104 млн баррелей в сутки. Затем спрос будет постепенно снижаться. При таком сценарии цена за баррель нефти составит от 60 до 90 долларов.

Сценарий Announced Pledges Scenario (APS) подразумевает, что все поставленные цели по декарбонизации достигаются. При таком раскладе к 2025 году спрос на нефть вырастет до 97 млн баррелей в сутки. И в 2050 году он будет равняться 77 млн баррелей в сутки. Таким образом, стоимость барреля нефти, согласно данному сценарию, может составить к 2030 году 67 долларов, а к 2050 году – 64 доллара.

Согласно третьему сценарию Net Zero Emissions (NZE), к 2030 году спрос может упасть до 72 млн баррелей в сутки, а к 2050 году упадет до 24 млн баррелей в сутки. В этом случае, цена на "черное золото" упадет до 36 и 24 долларов за баррель соответственно.

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