Возможности уникального рекреационного комплекса представил генеральный директор Самвел Саруханян

В рамках ПМЭФ-2024 на стенде Сбера прошла питч-сессия, посвящённая курорту Mriya Resort & SPA. В этом году отелю, расположенному в 30 км от Ялты, исполняется 10 лет.

Возможности уникального рекреационного комплекса представил генеральный директор Самвел Саруханян.

Мы смогли за 10 лет как минимум 10 раз удивить наших гостей. Каждый год, приезжая к гостям, мы видели новую инфраструктуру, новые проекты, новые идеи, новые мысли, новый уровень сервиса. Каждый раз мы старались и задавали себе планку "Прости, вперёд и вверх". Эту планку нам, безусловно, Герман Оскарович задал когда-то. Он сказал, что Mriya должна стать лучшим курортом мира. Самвел Саруханян, генеральный директор Mriya Resort & SPA

Сейчас главная цель проекта – повышать качество гостеприимства, в том числе за пределами отеля – в Крыму и России в целом.

Видео: Piter.tv