Девушка-курьер, присвоившая более 60 тыс. рублей, предстанет перед судом в Петербурге

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней девушки, которой вменяют ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 14 января.

Фигурантка работала курьером в сервисе по доставке еды. Когда она приезжала к клиентам, предлагала оплатить заказы переводом на ее личный банковский счет. С февраля по март прошлого года обвиняемая присвоила деньги 26 человек, общий ущерб составил более 60 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

