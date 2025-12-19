  1. Главная
Девушка-курьер, присвоившая более 60 тыс. рублей, предстанет перед судом в Петербурге
Сегодня, 12:31
Девушка-курьер, присвоившая более 60 тыс. рублей, предстанет перед судом в Петербурге

С февраля по март прошлого года обвиняемая присвоила деньги 26 человек.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней девушки, которой вменяют ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 14 января. 

Фигурантка работала курьером в сервисе по доставке еды. Когда она приезжала к клиентам, предлагала оплатить заказы переводом на ее личный банковский счет. С февраля по март прошлого года обвиняемая присвоила деньги 26 человек, общий ущерб составил более 60 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Выборге задержан рецидивист по подозрению в серии краж. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

