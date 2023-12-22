В Петербурге курьер мошенников сдался сам полиции

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В Петербурге курьер мошенников сам сдался полицейским. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 22 января в полицию поступило сообщение о том, что пожилой жительнице одной из квартир дома 14 по проспекту Маршала Блюхера по телефону звонят мошенники. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции приняли заявление от 94-летней пенсионерки, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества по схеме "родственник попал в ДТП" и у своей квартиры на лестничной площадке передала неизвестному молодому человеку 360 тысяч рублей.

В этот же день 20-летний курьер одного из сервисов доставки самостоятельно прибыл в отдел полиции с повинной. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Неделей ранее жительница Ленобласти перевела мошенникам на "безопасный" счет около 10 млн рублей.

Фото: Piter.TV