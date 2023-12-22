В Петербурге курьер мошенников сдался сам полиции

В Петербурге курьер мошенников сам сдался полицейским. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.
Днём 22 января в полицию поступило сообщение о том, что пожилой жительнице одной из квартир дома 14 по проспекту Маршала Блюхера по телефону звонят мошенники. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции приняли заявление от 94-летней пенсионерки, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества по схеме "родственник попал в ДТП" и у своей квартиры на лестничной площадке передала неизвестному молодому человеку 360 тысяч рублей.
В этот же день 20-летний курьер одного из сервисов доставки самостоятельно прибыл в отдел полиции с повинной. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Неделей ранее жительница Ленобласти перевела мошенникам на "безопасный" счет около 10 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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