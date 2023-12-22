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Жительница Ленобласти перевела мошенникам на "безопасный" счет около 10 млн рублей
Сегодня, 10:25
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Жительница Ленобласти перевела мошенникам на "безопасный" счет около 10 млн рублей

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

19 января в полицию Центрального района обратилась 46-летняя женщина, жительница города Никольское, работающая специалистом по взаимодействию с молодежью в подростковом клубе, и сообщила, что перевела мошенникам на "безопасный" счет 9,9 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

По словам заявительницы, на протяжении двух дней ей на мобильный телефон звонил неизвестный.  Злоумышленник представлялся сотрудником силового ведомства и убеждал потерпевшую отправить деньги на указанный им якобы "безопасный" счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители продолжают расследовать преступление.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам назвали новые схемы телефонных мошенников. 

Фото: Piter.TV

Теги: никольское, телефонные мошенники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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