Жительница Ленобласти перевела мошенникам на "безопасный" счет около 10 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

19 января в полицию Центрального района обратилась 46-летняя женщина, жительница города Никольское, работающая специалистом по взаимодействию с молодежью в подростковом клубе, и сообщила, что перевела мошенникам на "безопасный" счет 9,9 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам заявительницы, на протяжении двух дней ей на мобильный телефон звонил неизвестный. Злоумышленник представлялся сотрудником силового ведомства и убеждал потерпевшую отправить деньги на указанный им якобы "безопасный" счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители продолжают расследовать преступление.

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Фото: Piter.TV