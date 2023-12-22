Петербуржцам назвали новые схемы телефонных мошенников

Кроме того, новые схемы появились и у интернет-мошенников.

Петербургские специалисты поделились с горожанами новыми схемами телефонных мошенников и интернет-мошенников. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 19 января.

Мошенники представляются сотрудниками Следственного комитета РФ и сначала не просят какие-либо данные. Спустя время "правоохранители" набирают петербуржцам повторно, пытаются втереться в доверие и благодарят за помощь следствию. Потом в определенный момент они убеждают жертву озвучить данные своей банковской карты.

Когда наступает день X, у человека уже срабатывают знания о том, что я молодец, я хороший, я сотрудничаю, и мне ничего плохого не светит, если я сейчас помогу. Ксения Дивотченко, психолог

Эксперты советуют попросить у злоумышленника номер телефона руководства, по которому можно проверить информацию. Вероятно, он бросит трубку, поскольку ему проще найти нового потерпевшего или использовать другую схему.

Свежая уловка в сети – фейковые предложения о работе. К примеру, на соответствующих сервисах мошенники размещают вакансию "Секретарь руководителя" с заработной платой 80 тыс. рублей. Единственное, необходимо оплатить курсы, нужные для этой должности. Еще ложный работодатель может попросить перевести деньги за услуги курьера, который якобы перевезет документы в офис фирмы.

Злоумышленники добрались и до QR- кодов. "Единоразовая социальная выплата. Для получения отсканируйте код," – сообщают они. Когда человек сканирует код, он попадает в чат-бот в мессенджере.

Для того, чтобы получить выплату, нам необходимо убедиться, что вы это вы. Поэтому нужно получить доступ к вашим Госуслугам. Поэтому введите здесь ваш номер телефона, а здесь напишите, пожалуйста, код, который вам приедет от Госуслуг. А получить доступ к Госуслугам – можно и кредит взять и все, что угодно сделать. Евгений Павленко, доцент института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ

Для того, что бы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить три правила: не сообщать незнакомцам данные своей банковской карты, код подтверждения, и не разговаривать с ними по телефону. В случае, если вас обманули, важно незамедлительно написать заявление в полицию.

Раннее на Piter.TV: пенсионеру из Металлостроя подожгли дверь после отказа навязчивым мошенникам.

Фото: Piter.TV