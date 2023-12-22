Пенсионеру из Металлостроя подожгли дверь после отказа навязчивым мошенникам

Мужчину целый день пытались убедить взять кредит в банке на сумму 160 тыс. рублей и передать их курьеру.

Во вторник, 16 января, в полицию обратился 50-летний житель посёлка Металлострой. Мужчина заявил, что неизвестные подожгли дверь его квартиры в доме по Плановой улице. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате инцидента также обгорела соседская дверь. Позднее 56-летний сосед рассказал, что весь день 15 января ему звонили мошенники, представившиеся сотрудниками следственного комитета и банковскими работниками.

Мужчину целый день пытались убедить взять кредит в банке на сумму 160 тыс. рублей и передать их курьеру. Однако он отказался от такого предложения. В ответ мошенники начали угрожать поджечь его квартиру.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники вымогают деньги у петербуржцев после пожара на складе в Пушкинском районе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)