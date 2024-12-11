В Петербурге задержан 17-летний курьер мошенников, оставивший без украшений пенсионерку

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Полицией задержан несовершеннолетний курьер мошенников, оставивший без украшений пенсионерку из Приморского района. Об этом рассказали в региональном МВД.

В полицию 15 декабря обратилась 87-летняя жительница дома 45 по Юнтоловскому проспекту с заявлением о том, что 11 декабря 2024 года ей позвонил неизвестный, который под предлогом проверки её украшений на подлинность, убедил передать другому неизвестному золотые украшения на сумму 150 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

У дома 22 по бульвару Менделеева 22 января в 13:30 по подозрению в совершении преступления был задержан 17-летний местный житель.

Фото: unsplash