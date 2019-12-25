В Германии продают автодом на базе Урал-4320: экспедиционный внедорожник для путешествий вне цивилизации

Несмотря на возраст, пробег грузовика составляет около 20 тысяч километров.

В окрестностях Штутгарта выставлен на продажу необычный автодом, созданный на базе советского грузовика Урал-4320. Машина 1984 года выпуска прошла глубокую модернизацию и превратилась в полноценный экспедиционный дом на колёсах. Как выяснил 110km.ru, частный владелец из Вендлингена оценил автомобиль в 26 999 евро — около 2,54 млн рублей по текущему курсу.

Несмотря на возраст, пробег грузовика составляет около 20 тысяч километров. Урал оснащён дизельным мотором мощностью 209 л. с., механической коробкой передач, полным приводом и тремя мостами — конфигурацией, которая традиционно обеспечивает модели высокую проходимость.

Основой жилого модуля стал съёмный утеплённый контейнер LAK2 с изоляцией Armaflex. Внутри размещены двуспальная кровать, система отопления мощностью 5 кВт, кондиционер, солнечные панели на 400 Вт и аккумуляторы ёмкостью 440 А·ч. Объём бака для воды превышает 200 литров, а нагрев обеспечивают стояночный подогреватель и электрический проточный нагреватель.

Перед продажей машина прошла комплексное обслуживание: заменены шины, ступичные подшипники, тормозные шланги, радиатор, элементы топливной системы и фильтры. Улучшена гидравлика рулевого управления, установлен увеличенный топливный бак и водоотделяющий предфильтр. Покупателю передадут и крупный комплект запчастей, включая запасную кабину и элементы кузова.

Отдельно отмечается, что у автомобиля нет действующего техосмотра TÜV, однако он полностью технически исправен. По словам владельца, Урал ранее участвовал в соревнованиях по трек-триалу и отлично подходит для путешествий по сложным маршрутам.

Фото: mobile.de