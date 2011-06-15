Культурное сотрудничество с Гагаузией обсудили в Петербурге

Сотрудничество с Комитетом по печати способствует укреплению обмена опытом и культурного взаимодействия между регионами.

Заместитель председателя Комитета по печати Петербурга Марина Мерцалова встретилась с делегацией автономной территории Гагаузия в рамках XV Петербургского Международного образовательного форума.

Как сообщила пресс-служба ведомства, стороны обсудили перспективы профессиональных стажировок для сотрудников общественного телевидения Гагаузии на телеканале "Санкт-Петербург", а также возможность участия молодых журналистов Гагаузии в городских молодежных медиафорумах и фестивалях.

Гагаузия является давним партнером Санкт-Петербурга. Сотрудничество с Комитетом по печати способствует укреплению обмена опытом и культурного взаимодействия между регионами, подчеркнула Марина Мерцалова.

Фото: Telegram / Комитет по печати. Санкт-Петербург