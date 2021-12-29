Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в январе?

Piter.TV делится актуальной информацией по поездкам в любимые петербуржцами страны.

Пандемия коронавируса в мире не утихает: страны захватывают все новые волны заболеваемости штаммом "омикрон", из-за которых условия въезда постоянно меняются. Пока одни путешественники посещают доступные страны, другие ждут снятия ограничений и встреч с закрытыми государствами. Piter.TV выяснил, можно ли петербуржцам собираться в путешествие по любимым направлениям: в Финляндию, Прибалтику, Турцию, Венгрию и другие страны.

Финляндия

Планы на Хельсинки стоит снова отложить: как минимум до 16 января Финляндия сохраняет все прежние ограничения для въезда россиян. Попасть в страну можно как на поезде "Аллегро", так и самолетом, но въезд разрешен только финнам и членам их семей, гражданам с ВНЖ, военнослужащим и гражданам, привитым от коронавируса. Финляндия все еще не признает российские препараты, среди допустимых вакцин значатся Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen (Johnson&Johnson), Sinopharm, а также COVISHIELD, CoronaVac, Nuvaxovid, COVAXIN.

Кстати, всем въезжающим в страну понадобится свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом вдобавок к сертификатам переболевшего или вакцинированного.

Прибалтика

В Эстонии пока держится общий запрет на въезд для туристов, однако страна давно сделала исключение для своих граждан, граждан стран ЕС, студентов местных вузов, дипломатов, международных торговцев и вакцинированных граждан. Эстония признает как зарубежные вакцины, так и отечественный "Спутник V" – на руках нужно иметь международный сертификат вакцинированного, оформленный на английском языке. Вторую дозу препарата необходимо получить как минимум за 21 день до поездки в страну. Въезжающим гражданам нужно заполнять специальную анкету.

Латвия продолжает строго контролировать поток приезжающих граждан: попасть в страну могут только латвийцы с семьями, резиденты ЕС и вакцинированные зарубежными препаратами граждане (российские вакцины Латвия не признает). Получить последнюю дозу препарата нужно минимум за 15 дней до прибытия в страну, перед визитом всем путешественникам также необходимо заполнить анкету. На волне неприятных новостей с распространением штамма "омикрон" Латвия перестала пускать граждан Южной Африки, Лесото, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Ботсваны и туристов, которые побывали там в течение 10 дней до прибытия в Латвию. Исключение делается лишь для граждан прибалтийской страны.

Аналогичным образом обстоит ситуация и с Литвой: страна пускает только своих граждан, резидентов, граждан стран Европейского союза, студентов, сотрудников НАТО, граждан с национальной литовской визой и вакцинированных туристов. Увы, Литва тоже не признает российские препараты. Привитым Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson Janssen нужно выждать минимум две недели после получения второй дозы. Всем въезжающим положено заполнять анкету.

Прибывшие из "опасных" стран, согласно составленному Литвой перечню, могут подвергнуться 10-дневному карантину или сдаче дополнительного ПЦР-теста на третий день пребывания в стране.

Швеция

Все действующие ограничения северная страна продлила до 31 января, а значит россиян здесь пока встречать не готовы. Приехать в Швецию получится только самим шведам, гражданам с видом на жительство в стране, гражданам стран ЕС, студентам, военнослужащим, вакцинированным людям. Швеция признает только зарубежные вакцины, вторая доза препарата должна быть получена минимум за 14 дней до поездки.

Венгрия

Венгрия вошла в топ стран, выбранных петербуржцами для новогодних поездок. Условия въезда туда остаются простыми: необходимо наличие либо отрицательного ПЦР-теста (он должен быть сделан максимум за 72 часа до прибытия), либо сертификата ковид-переболевшего в последние полгода, либо международный сертификат о вакцинации. Венгрия признает "Спутник V" и все иностранные препараты и перед поездкой просит выжидать две недели после получения второй дозы любой вакцины. Любой из документов должен быть оформлен на английском или венгерском языках.

Грузия

Условия въезда в эту гостеприимную страну остаются прежними: нужен или сертификат о вакцинации любым российским или иностранным препаратом, или свежий отрицательный ПЦР-тест, или справаи о перенесенном в последние 100 дней ковидом и справка о получении первой дозы вакцины. Все сертификаты и спарвки должны быть оформлены на английском языке, тест может быть оформлен еще на русском или грузинском языках.

Вакцинированным туристам можно приехать в Грузию спустя две недели после введения второй дозы вакцины. Непривитым придется заполнить анкету и делать повторный тест на ковид на третий день отпуска в Грузии.

Белоруссия

Для въезда в страну-соседку понадобится только отрицательный ПЦР-тест или сертификат вакцинированного "Спутником V". Приезжать в Белоруссию можно через месяц после получения второй дозы препарата, документы должны быть оформлены на русском, английском или белорусском языках. Иностранным гражданам со справками ВНЖ или ПНЖ не понадобится предъявлять ни один документ, а вот туристам, успевшим побывать в неблагополучных по эпидемобстановке африканских странах, грозит самоизоляция.

Турция

Отдохнуть в Анталии или Стамбуле можно на прежних условиях: туркам нужно предъявить заполненную анкету, а также отрицательный ПЦР-тест (не старше 72 часов), отрицательный экспресс-тест на антиген (не старше 48 часов), сертификат переболевшего коронавирусом (не старше полугода) или же международный сертификат о пройденной вакцинации. Турки признают "Спутник V" помимо всех иностранных препаратов, вторую дозу нужно получить за 14 дней до прибытия в страну. Документы и сертификаты должны быть оформлены на английском языке.

Туристам, приезжающим в Турцию из Египта или Ирана, придется предоставить и сертификат о вакцинации, и ПЦР-тест. А тем, кто прилетел в Турцию из эпидемнеблагополучных африканских регионов, грозит еще и карантин.

Египет

Для поездки в Египет сохраняются уже известные условия: отрицательный ПЦР-тест (не старше 72 часов) или международный сертификат вакцинации "Спутником V" или зарубежным препаратом (вторая доза должна быть получена за две недели до прибытия). Документы должны быть оформлены на английском, арабском или французском языках. Тем, кто прибывает в аэропорты Хургады, Шарм-эль-Шейх или Марса-Алам, допускается сделать тест уже на месте. Путешественникам из зараженных "омикроном" африканских государств придется сдать дополнительный тест и побыть на карантине.

Куда еще можно?

Российские регионы открыты для путешествующих соотечественников. Перед поездкой обязательно узнайте, какие ковидные ограничения действуют в том или ином регионе – вам точно придется закупиться масками или даже подготовить QR-код переболевшего или вакцинированного для посещения культурных и досуговых учреждений.

В январе для россиян открыты 38 стран, но не все из них сняли въездные ограничения для категории туристов. В некоторые из государств можно попасть только в определенных условиях (если вы являетесь студентом местного университета, резидентом страны, членом семьи гражданина страны, если имеете рабочую или национальную визу). Перед планированием путешествия обязательно узнавайте условия въезда в ту или иную страну.

При подготовке материала использовалась информация с ресурсов iatatravelcentre.com, aviasales.ru, skyscanner.ru, официальных порталов правительств вышеперечисленных стран.

Коллаж: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: pexels; скриншоты skyscanner.ru