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Куда сходить и что посмотреть в Павловске
Сегодня, 15:32
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Куда сходить и что посмотреть в Павловске

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Добраться до Павловска можно на электричке с Витебского вокзала или на автобусах №299 и №252, которые отправляются с Московской площади.

Продолжаем путешествовать по интересным пригородам Петербурга. В этот раз "Петербург2" рассказал, как добраться до Павловска, что там посмотреть и где перекусить. 

Добраться до Павловска можно на электричке с Витебского вокзала или на автобусах №299 и №252, которые отправляются с Московской площади.

Здесь можно посетить Павловский парк, Павловский дворец (одно из самых изящных сооружений Павловского парка), Колоннаду Аполлона, которая находится в долине реки Славянки, Павильон Трех Граций и многое другое.

Ранее на Piter.tv: Знаменитые павловские розы уходят на зимовку.

Фото: Piter.tv

Теги: павловск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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