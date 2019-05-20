В парке растут около 900 розовых кустов.

Знаменитые павловские розы уходят на зимовку. Чтобы она была теплой и уютной, специалисты садово-паркового отдела музея-заповедника "Павловск" приготовили для цветов надежное укрытие. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Павловск".

В парке растут около 900 розовых кустов. Основные розарии находятся у павильона Вольер, у Розового павильона и в Собственном садике императрицы Марии Федоровны.

Как отметила главный хранитель Павловского парка Светлана Федорова, главное, утеплить корни и основание куста. Предварительно с кустов убирают листья, потом розы на высоту около 30 см окучивают нейтрализованным торфом, а вокруг сооружают "шалашик" из елового лапника.



Фото: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"