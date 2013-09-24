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В Петербурге 5 дней будет работать пункт приёма тыкв, оставшихся после Хэллоуина
Сегодня, 16:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 5 дней будет работать пункт приёма тыкв, оставшихся после Хэллоуина

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Гостей, приносящих тыквы, ждёт 30% скидка на одежду, обувь и книги секонд-хенд.

В Петербурге с 1 по 5 ноября пройдут "Дни доброй тыквы". В рамках акции можно принести ненужные тыквы, оставшиеся после Хэллоуина. Об этом сообщили организаторы.

Тыквы можно будет принести в магазин "Спасибо!" на Лиговском проспекте, 50Т. Тыквы пойдут на корм спасенным из проката и спорта лошадям, а также подопечным центра реабилитации диких животных "Сирин". 

Гостей, приносящих тыквы, ждёт 30% скидка на одежду, обувь и книги секонд-хенд.

Фото: ВКонтакте / Благотворительные магазины "Спасибо!"

Теги: тыква, хэллоуин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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