Короткие поездки стали главным трендом лета у российских туристов

Большинство респондентов – 73% – планируют хотя бы одну короткую поездку этим летом, при этом почти половина намерена отправиться в такие мини-отпуска несколько раз.

Поездки на выходные или на 2-3 дня этим летом набрали особую популярность у россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого в июне 2025 года сервисами Отелло и ЮMoney, рассказал "Вечерний Санкт-Петербург". Опрос охватил более 2,5 тысяч человек из крупных городов и показал, как именно россияне предпочитают отдыхать в тёплое время года.

Большинство респондентов – 73% – планируют хотя бы одну короткую поездку этим летом, при этом почти половина намерена отправиться в такие мини-отпуска несколько раз. Всё чаще такие выезды становятся семейными: 48% участников опроса путешествуют с детьми, 31% – с партнёрами, и только 12% – с друзьями.

Для размещения чаще всего выбирают квартиры и апартаменты (24%). Отели "четыре звезды" предпочитают 14% туристов, 12% – гостевые дома. Семь процентов планируют остановиться у родственников. А вот такие форматы, как пансионаты и бутик-отели, почти не востребованы – их выбрали лишь по 1% опрошенных.

Среди направлений лидирует маршрут по Золотому кольцу – его выбрали 29% участников. Санкт-Петербург и Казань также оказались в числе самых популярных – туда поедут 25% и 24% соответственно. Также высок интерес к Алтаю и Краснодарскому краю – по 20% голосов.

Поездки по Золотому кольцу оказались самыми доступными по стоимости: ночь в отеле здесь в среднем стоит около 6 тысяч рублей. Для сравнения, в популярных местах на Алтае – почти 10 тысяч. Например, в Суздале цена может доходить до 10 000 рублей, но в других городах маршрута – ниже.

Каждый третий турист готов потратить на жильё более 7 тысяч рублей за поездку. Однако 25% рассчитывают уложиться в сумму от 1 до 3 тысяч, а ещё 19% выбирают варианты в пределах 5–7 тысяч.

С питанием туристы ведут себя экономнее: около четверти тратят от 3 до 5 тысяч рублей, столько же ограничиваются 1 тысячей. Развлечения – самая скромная статья расходов: треть респондентов укладываются в 1–3 тысячи, а только 20% готовы потратить более 7 тысяч.

Основные цели мини-путешествий – прогулки по городу и достопримечательности. Также популярны поездки на природу, изучение местной кухни и нестандартные маршруты. Каждый третий интересуется усадьбами известных людей, каждый четвёртый не прочь провести день на пляже. А 21% участников опроса признались, что главная цель поездки – просто отдохнуть от суеты, выспаться и перезагрузиться.

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Фото: unsplash (American Green Travel)