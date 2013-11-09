Эксперт по туризму назвала лучшие направления для отдыха в бархатном сезоне

Для отдыха внутри страны эксперт посоветовала выбрать Сочи, Адлер, Минеральные Воды, Сахалин, Камчатку, Алтай и Байкал.

Совсем скоро начнется бархатный сезон отпусков. Где лучше провести отдых в это время, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала эксперт по туризму Ксения Графова.

Для отдыха внутри страны эксперт посоветовала выбрать Сочи, Адлер, Минеральные Воды, Сахалин, Камчатку, Алтай и Байкал. Если говорить о зарубежных направлениях, то рекорды бьет Турция, на втором месте по популярности Мальдивы и после этого ОАЭ.

Прямые рейсы из Северной столицы в ОАЭ запустят уже в конце сентября. Ксения Графова также выделила Бахрейн как еще одно из направлений для отдыха в бархатный сезон.

Там очень комфортные отели в плане сервиса. Персидский залив очень теплый, климат очень похож на ОАЭ. Ксения Графова

Отправиться в Турцию можно за 70 тысяч рублей на человека, отдых в ОАЭ обойдется примерно в 150 тысяч рублей на двоих.

Фото: Piter.tv