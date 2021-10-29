Петербуржцам рассказали, куда пойти на Хэллоуин

Праздник состоится уже на этих выходных.

Хэллоуин – пусть и "заморский" праздник, но конец октября у многих детей и взрослых ассоциируется именно с ним. Редакция "Петербург2" рассказала, куда отправиться в Петербурге, чтобы насладиться атмосферой праздника.

Например, 29 и 30 октября в Петербурге покажут шоу мыльных пузырей CLINC! 27 октября в Петербурге состоится концерт "Гарри Поттер. Симфонический Halloween". И все, кто мечтал получить письмо из Хогвартса и волшебную палочку может попасть на поезд "Магический Экспресс", который отправится с Финляндского вокзала 27 октября.

Также на выходных парке Бабушкина на выходных пройдет "Самый страшный фестиваль".

Фото: pxhere.com