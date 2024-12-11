Российские туристы весной 2025 года планируют отправиться в Петербург

Для двоих человек средняя стоимость поездки в Северную столицу с учетом перелета и двухдневной аренды квартиры составляет более 30 тысяч рублей.

Согласно исследованию, проведенному сервисами "Авито Путешествия" и "Купибилет", Петербург является самым востребованным туристическим направлением среди россиян на весну 2025 года.

Для двоих человек средняя стоимость поездки в Северную столицу с учетом перелета и двухдневной аренды квартиры составляет 35,8 тысячи рублей, а при выборе загородного жилья нужно будет заплатить 71,4 тысячи рублей.

Второе место занимает Сочи. Казань расположилась на третьем месте по популярности. Поездка в столицу Татарстана обойдется дешевле всего из-за низких цен на авиабилеты (в среднем 5,9 тысячи рублей).

Фото: Piter.tv