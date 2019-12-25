Куда поехать из Петербурга на майские праздники на поезде: маршруты, цены, музеи

Piter.tv собрал лучшие направления для поездок.

Грядущие праздники — отличная возможность для петербуржцев устроить себе небольшие каникулы. Несколько свободных дней позволяют сменить обстановку, отдохнуть от городской суеты и познакомиться с новыми местами. Одним из самых удобных и доступных способов отправиться в мини-путешествие из Северной столицы считается поездка на поезд: можно выбрать как однодневные маршруты, так и полноценные туры на 2–3 дня. Piter.tv собрал лучшие направления для поездок на майские.

Популярные маршруты:

Великий Новгород

Расстояние: около 200 км

Время в пути: 3–4 часа на "Ласточке"

Стоимость билета: от 600 рублей. (упить билет можно в кассах или мобильном приложении "РЖД Пассажирам")

Отметим, что 3 мая пассажиры "Ласточки" получат возможность ознакомиться с интересными историческими фактами по пути следования электрички до Великого Новгорода в рамках акции "Туристический вагон". Поезд № 7005 отправится с Московского вокзала в 10:10 по мск. Желающие присоединиться к туристической программе должны приобрести билет на указанный рейс непосредственно в кассах железнодорожного вокзала, а также дополнительно заказать экскурсию, стоимость которой составит 299 рублей. Экскурсовод разместится в последнем вагоне поезда, где участники смогут услышать рассказ о достопримечательностях маршрута.

Великий Новгород — один из древнейших городов России, который идеально подходит для культурного отдыха на майские выходные. Здесь сохранилось множество памятников архитектуры XI–XV веков. Идеально подойдет для неспешных прогулок, фотосессий и знакомства с историей России.

Что посмотреть:

Новгородский Кремль (Детинец) — один из старейших каменных кремлей России, основанный в X веке. Первые укрепления здесь появились около 1044 года по приказу князя Владимира Ярославича. Современные стены относятся в основном к XV веку. Новгородский Кремль включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть объекта "Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей".

Софийский собор — старейший сохранившийся православный храм на территории России, построенный между 1045 и 1050 годами при Ярославе Мудром и его сыне Владимире. Собор является символом новгородской земли и также входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В интерьере собора сохранились уникальные фрески XI века и знаменитые бронзовые "Врати Новгородские".

Ярославово Дворище — исторический центр Новгорода на Торговой стороне реки Волхов. С XII века здесь находились торговые ряды и здания вечевого собрания. Архитектурные памятники Дворища включают церковь Святого Георгия (XII век), Николо-Дворищенский собор и другие храмы. Этот ансамбль свидетельствует о богатой торговой и политической истории города.

Музей деревянного зодчества "Витославлицы" — музей под открытым небом, основанный в 1964 году. Здесь собрано более 20 памятников деревянной архитектуры XVIII–XIX веков, перевезённых из разных районов Новгородской области. Среди них — крестьянские избы, часовни, амбары, ветряные мельницы и великолепная церковь Успения Богородицы из Курицкого погоста (XVI век). Экспозиция позволяет почувствовать атмосферу русской деревни прошлых столетий.

Псков

Расстояние: около 300 км

Время в пути: 4,5–5 часов на поезде

Стоимость билета: от 750 рублей

Псков — город-крепость с богатой историей, уникальной архитектурой и атмосферой старины. Он особенно красив весной, когда над рекой Великой витает легкая дымка.

Что посмотреть:

Псковский Кром (Кремль) — один из древнейших кремлей России, основанный в IX–X веках на месте слияния рек Великой и Псковы. Первые укрепления на этом месте появились уже в VIII–IX веках, а каменные стены начали возводить в XII веке. Псковский Кром был мощнейшей крепостью Северо-Западной Руси и играл важную роль в обороне государства. Сегодня он является символом города и объектом культурного наследия федерального значения.

Троицкий собор — главный храм Пскова, история которого насчитывает более тысячи лет. Первый деревянный собор был построен еще в X веке княгиней Ольгой. Современное каменное здание было возведено в начале XV века и перестроено в XVII веке. Троицкий собор известен великолепным пятиярусным иконостасом XVII века и считается духовным центром псковской земли.

Мирожский монастырь — один из старейших монастырей России, основанный в середине XII века. Его Спасо-Преображенский собор знаменит своими фресками, созданными византийскими мастерами около 1140 года. Это одни из немногих сохранившихся на территории России оригинальных фресок домонгольского периода. Мирожский монастырь входит в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Изборск — древний русский город-крепость, основанный в 862 году. Изборская крепость XIII века сохранила мощные стены, башни и прекрасные виды на Словенские ключи.

Печоры — известны Псково-Печерским монастырем, основанным в XV веке. Уникальность монастыря состоит в том, что он никогда не закрывался за всю свою многовековую историю, даже в советский период. Комплекс окружен крепостными стенами XVI века, что делает его уникальным архитектурным и духовным памятником.

Великие Луки

Расстояние: около 480 км

Время в пути: 9 часов

Стоимость билета: от 1000 рублей.

Что посмотреть:

Великолукская крепость — возведена в конце XVI века для защиты южных границ Русского государства. До наших дней сохранились земляные валы, бастионы и живописные виды на реке Ловать.

Памятник Александру Матросову — памятник в честь героя Великой Отечественной войны, уроженца этих мест, отличившегося подвигом при защите Великолукской крепости.

Великолуцкий краеведческий музей — основан в 1920 году, хранит коллекцию, посвященную истории региона, археологическим находкам и событиям Великой Отечественной войны.

Набережная реки Ловать — ухоженное пространство для прогулок с видом на крепостные валы и мосты города.

Петрозаводск

Расстояние: около 430 км

Время в пути: 5–6 часов на "Ласточке"

Стоимость билета: от 960 рублей

Карелия весной — это свежий воздух, бескрайние леса и живописные озера. Май — отличное время для знакомства со здешней природой: реки полноводны, природа просыпается, а туристов еще немного.

Что посмотреть:

Онежская набережная в Петрозаводске — одно из самых красивых мест города, протянувшееся вдоль Онежского озера. Набережная знаменита скульптурами современных художников из разных стран, подаренными Петрозаводску в рамках международных проектов. Среди наиболее известных работ — "Рыбаки" (подарок США), "Волнорез" (Норвегия) и "Дерево желаний" (Швеция).

Национальный музей Республики Карелия — один из старейших музеев Северо-Запада России, основанный в 1871 году. Его экспозиции охватывают всю историю края: от древних карельских поселений до современности. Особое внимание уделено этнографии — быту и культуре коренных народов Карелии: карелов, вепсов, саамов. В музее также представлена богатая коллекция археологических находок и старинных ремесленных изделий.

Организованные экскурсии на остров Кижи (возможны при благоприятных погодных условиях) — это уникальная возможность увидеть шедевры древнего деревянного зодчества. Кижский погост, включающий Преображенскую церковь (1714 г.) с 22 главами, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и колокольню, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Остров славится уникальной технологией строительства без единого гвоздя, что делает эти памятники особенно ценными в мировом архитектурном наследии.

Экскурсии на Кижи обычно организуются на скоростных катерах или теплоходах, отправляющихся с причала в Петрозаводске. Важно заранее уточнять расписание рейсов, поскольку навигация открывается весной в зависимости от ледовой обстановки на Онежском озере.

Вологда

Расстояние: около 650 км

Время в пути: 10-12 часов

Стоимость билета: от 1 200 рублей.

Что посмотреть:

Вологодский кремль — исторический архитектурный ансамбль XVI века, построенный по приказу Ивана Грозного. Это один из последних сохранившихся кремлей Русского Севера. На территории располагается Софийский собор — старейший каменный храмологов Вологды (1568–1570 гг.), украшенный фресками XVII века.

Музей кружева — один из самых интересных музеев Вологды, открытый в 2010 году. Здесь представлена ​​крупнейшая коллекция вологодского кружева — традиционного ремесла, которым славится город с XVII века. Экспозиции производят старинные кружева, инструменты для кружевоплетения и современные дизайнерские проекты.

Архитектурно-этнографический музей "Семенково" — музей под открытым небом в окрестностях Вологды, где собраны деревянные дома, часовые и хозяйственные постройки XVIII–XIX веков, привезенные со всей Вологодчины.

Тверь

Расстояние: около 530 км

Время в пути: 3,5–4 часа на "Ласточке" или "Сапсане"

Стоимость билета: от 1 500 рублей.

Что посмотреть:

Путевой дворец в Твери — один из первых дворцов в стиле русской классицы, построенный в 1764–1766 гг. по проекту Матвея Казакова для Екатерины II. Дворец был местом отдыха императрицы во время ее путешествия между Петербургом и Москвой.

Тверской краеведческий музей — старейший музей города, основанный в 1866 году. Экспозиции посвящены истории Тверской земли, быту и культуре Верхневолжья.

Морозовский городок — памятник промышленной архитектуры конца XIX века. Комплекс был построен купцом и меценатом Саввой Морозовым и представляет собой уникальный образец фабричной конструкции эпохи модерна.

Трехсвятская улица — главная пешеходная улица Твери с историческими особняками, кафе и памятниками архитектуры XIX века.

Полезные советы для путешественников

Планируйте поездку заранее: бронируйте билеты и жилье за 1–2 месяца.

Следите за расписанием музеев и достопримечательностей: в праздничные дни график работы может меняться.

Учитывайте погоду: в начале мая возможны резкие перепады температур и дожди.

Берите с собой удобную обувь: майские поездки почти всегда связаны с активными прогулками.

Фото: пресс-служба ОЖД