Петербуржцам назвали направления, по которым можно отправиться, купив субсидированные билеты

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о значительном расширении географии маршрутов, доступных по специальным государственным скидочным программам. Впервые пассажиры смогут приобрести авиабилеты по сниженным ценам на целых 25 направлениях, включая рейсы в Петербург и обратно, сообщает spb.aif.ru.

Государственная поддержка позволяет снизить стоимость авиабилетов по этим направлениям в 2–3 раза по сравнению с обычными ценами. Льготные тарифы различаются в зависимости от региона проживания пассажира и предлагаются по фиксированным расценкам.

Прямо сейчас воспользоваться предложением могут жители Владивостока, Иркутска и Калининграда, совершающие поездку в северную столицу и обратно. Больше всего рейсов доступно из регионов Сибири и Дальнего Востока в Москву. Путешественники могут отправиться туда из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ и Калининграда. Помимо этого, открыты маршруты в Красноярск из Хабаровска и Благовещенска, в Хабаровск — из Магадана, Иркутска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Красноярска и Новосибирска, а также во Владивосток — из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.

Цена субсидированного билета существенно ниже обычной тарификации и фиксируется государством. Например, взрослый пассажир из Владивостока заплатит за рейс в Санкт-Петербург 10 200 рублей, льготники — 7500 рублей, дети возрастом от 2 до 12 лет — 5625 рублей. Жители Калининградской области отправляются в Северную столицу за 3500 рублей (взрослые) и 2625 рублей (дети). Государственная программа льготных перевозок будет продолжена и в 2026 году, делая путешествия внутри страны доступнее для широких слоев населения.

Фото: Piter.TV