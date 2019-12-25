  1. Главная
Петербургские колледжи приняли на учебу 10 кубинцев в феврале
Расходы на проезд, размещение, обеспечение питанием, одеждой и выплату стипендий иностранным учащимся полностью покрываются бюджетом Петербурга.

Петербург впервые среди регионов России открыл двери своих колледжей для иностранных студентов. Уже в феврале сюда прибыли первые десять кубинских обучающихся, которые начнут свое образование в Малоохтинском и Санкт-Петербургском технических колледжах после прохождения обязательной языковой подготовки. Новость распространила пресс-служба Смольного.

Расходы на проезд, размещение, обеспечение питанием, одеждой и выплату стипендий иностранным учащимся полностью покрываются бюджетом Петербурга, поясняют городские власти.

Помимо этого, Северная столица продолжает развивать систему профессионально-технического образования. Как отметил губернатор Александр Беглов, численность студентов учреждений СПО уже превысила 130 тысяч человек, причем прием на рабочие профессии увеличился втрое. Активно создаются образовательные предприятия и профессиональные кластеры в рамках программы "Профессионалитет".

Ранее петербуржцы высказались о переименовании среднего профессионального образования.

Фото: Piter.TV

