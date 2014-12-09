Петербуржцам рассказали, кто зарабатывает по 600 тыс. рублей в городе

Высокую зарплату предлагают руководителю отдела продаж.

Аналитики назвали специальности, которые предполагают высокий доход. Заработную плату от 600 тысяч рублей предлагают руководителю отдела продаж. Об интересных вакансиях рассказали на телеканале "Санкт-Петербург".

Эксперты проанализировали 135 тыс. вакансий в крупнейших городах России. Зарплату от 350 тыс. рублей предлагают врачу-стоматологу. Идеальный кандидат должен иметь высшее медицинское образование, опыт работы от трех лет и действующий сертификат специалиста, рассказали в Superjob

Зарплату от 250 тыс. рублей готовы платить финансовому директору. В топ-5 по зарплате попала вакансия специалиста по программному обеспечению "1С", доход специалиста составит более 222 тыс. рублей. Пятерку замыкает вакансия мастера-отделочника, его денежное вознаграждение составит более 200 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали очередного руфера-экскурсовода.

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