Стало известно, жители каких стран приедут в Петербург летом

В Северной столице регулярно организуют международные тематические фестивали.

Большиснтво туристов этом году приедут в Петербург из стран СНГ, Азии и Латинской Америки. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в беседе с "Петербургским дневником".

По словам представителя Смольного, город ждет путешественников и из других стран. Для горожан, россиян и иностранных туристов в Северной столице регулярно организуют международные тематические фестивали. Над проектами работают комитеты по развитию туризма и культуре.

Ранее на Piter.tv: во сколько туристу обойдется поездка в Петербург.

Фото: Piter.tv