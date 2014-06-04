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Стало известно, жители каких стран приедут в Петербург летом
Сегодня, 9:30
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Стало известно, жители каких стран приедут в Петербург летом

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В Северной столице регулярно организуют международные тематические фестивали.

Большиснтво туристов этом году приедут в Петербург из стран СНГ, Азии и Латинской Америки. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в беседе с "Петербургским дневником".

По словам представителя Смольного, город ждет путешественников и из других стран. Для горожан, россиян и иностранных туристов в Северной столице регулярно организуют международные тематические фестивали. Над проектами работают комитеты по развитию туризма и культуре.

Ранее на Piter.tv:  во сколько туристу обойдется поездка в Петербург.

Фото: Piter.tv

 

Теги: аэропорт, глобализация, путешествия, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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