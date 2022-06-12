Стало известно, во сколько туристу обойдется поездка в Петербург

Цены выросли на 11-13 процентов.

Средний чек туриста, который решил посетить Северную столицу в этом году, составит от от 32,2 тысячи до 36 тысяч рублей. За год цены выросли на 11-13 процентов. Об этом сообщили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

По словам председателя комитета Сергея Корнеева, с 27 по 29 мая загрузка в отелях города достигла 62 процентов. С 9 по 13 июня туристы заняли 82,6 процента мест в гостиницах, что на 10 процентов выше, чем в прошлом году. Об этом "Петербургскому Дневнику" поведал представитель Смольного.

В первую декаду мая туристы обогатили экономику города на 18 миллиардов рублей. В День города – еще на 4 миллиарда рублей.

Кроме того, выяснилось, что Петербург вошел в тройку самых популярных направлений у россиян для летнего отпуска.

Ранее на Piter.tv: Петербург лидирует в сфере событийного туризма.

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