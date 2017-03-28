  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На майских праздниках в Петербурге туристы потратили 18 млрд рублей
Сегодня, 13:50
115
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На майских праздниках в Петербурге туристы потратили 18 млрд рублей

0 0

Город посетили более полумиллиона человек.

В Петербурге во всю идет летний туристический сезон. Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что за время майских праздников Северную столицу уже  посетили более полумиллиона человек. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

560 тысяч туристов с удовольствием потратили 18 млрд рублей за праздники в городе.

Сергей Корнеев

В среднем, на майских праздниках загруженность петербургских гостиниц составляла 76%. Председатель комитета по развитию туризма отметил, что это довольно хороший показатель.

Фото: Piter.tv

Теги: майские праздники, туризм
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии